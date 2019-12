Les routiers veulent bloquer Lyon : les actions prévues ce samedi

Les transporteurs routiers veulent bloquer Lyon pour protester contre l'augmentation de la fiscalité sur les carburants. Le point sur les actions prévues aujourd'hui.

Comme annoncé vendredi par l'Organisation des transporteurs routiers européens, de nombreuses actions seront organisées toute la journée sur les routes de France pour protester contre l'augmentation de la fiscalité sur les carburants utilisés par les transporteurs routiers. Les routiers du Rhône organisent deux barrages filtrants aujourd'hui près de Lyon. Le premier au niveau du péage de Limas sur l'A6, avant la bifurcation vers Fourvière et le second à hauteur de Chasse sur Rhône sur l'A7 au sud de Lyon. Ce mouvement pourrait se poursuivre tout le week-end et perturber la circulation. Une quinzaine d'actions similaires ont lieu aujourd'hui sur tout le territoire national.