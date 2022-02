Les Rolling Stones seront à Lyon, au Groupama Stadium, mi-juillet (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)

Les légendaires Rolling Stones devraient se produire à Lyon mi-juillet pour ce qui sera leur seul concert en France cette année. Les dates du 15 ou du 19 juillet sont déjà évoquées.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de rock entre Rhône et Saône. Les Rolling Stones auraient choisi Lyon et le Groupama Stadium pour se produire cet été lors de leur tournée européenne. Selon les informations du Progrès, le stade de l'Olympique Lyonnais a été réservé aux dates des 15 et 19 juillet 2022. Le jour exact doit encore être précisé le 9 mars prochain par le groupe britannique, à l'occasion de l'annonce officielle de leur tournée. Tout dépendra des nécessités logistiques des virtuoses, selon nos confrères.

C'est la première fois depuis 2007 que les Rolling Stones se produiront à Lyon, après une performance au stade de Gerland. En 2018, ils avaient choisi Marseille plutôt que la capitale des Gaules. Pour l'heure, la date d'ouverture de la billetterie n'est pas connue.