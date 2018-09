Les prénoms les plus donnés dans le Rhône en 2017

Quels sont les prénoms les plus donnés dans le Rhône pour l'année 2017 ?

Comme chaque année, l'INSEE publie les classements des prénoms les plus donnés en France. Dans le Rhône, quels sont les 20 prénoms féminins et 20 prénoms masculins les plus donnés ?

Pour les prénoms féminins :

EMMA LOUISE LINA CHLOÉ ALICE JADE ANNA MILA ROMANE LÉA CAMILLE SARAH MANON JULIETTE AYA INÈS ROSE LOU JULIA LÉNA

Pour les prénoms masculins :

ADAM GABRIEL MOHAMED LOUIS JULES ARTHUR LUCAS LÉO PAUL RAPHAËL NATHAN LIAM SACHA HUGO ETHAN ANTOINE VICTOR VALENTIN TOM MAËL

Les classements sont légèrement différents ceux pour la France entière :

1. EMMA

2. LOUISE

3. JADE

4. ALICE

5. CHLOÉ

6. LINA

7. MILA

8. LÉA

9. MANON

10. ROSE

11. ANNA

12. INÈS

13. CAMILLE

14. LOLA

15. AMBRE

16. LÉNA

17. ZOÉ

18. JULIETTE

19. JULIA

20. LOU

et

1. GABRIEL

2. LOUIS

3. RAPHAËL

4. JULES

5. ADAM

6. LUCAS

7. LÉO

8. HUGO

9. ARTHUR

10. NATHAN

11. LIAM

12. ETHAN

13. MAËL

14. PAUL

15. TOM

16. SACHA

17. NOAH

18. GABIN

19. NOLAN

20. ENZO