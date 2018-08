Les polices scientifiques du monde entier réunies à Lyon

Pour la première fois, le congrès mondial de la police scientifique se réunit à Lyon du 27 au 31 août. Les "experts" venus du monde entier pourront débattre des méthodes actuelles et transmettre leurs innovations pour faire avancer la discipline.

Cent trente-six ans après sa création par le Français Alphonse Bertillon, la police technique et scientifique (PTS) organise son congrès mondial à Lyon du 27 au 31 août. Pour cet évènement, pas moins de 800 spécialistes seront réunis pour échanger, débattre et analyser leurs différentes méthodes de recherche et d’investigation. Aujourd’hui plus que jamais, ces "experts" tiennent les premiers rôles dans les différentes enquêtes criminelles. Leurs connaissances, toujours plus approfondies, permettent d’élucider les enquêtes les plus mystérieuses et les plus tragiques comme l’affaire Maëlys. C’est d’ailleurs cette enquête qui sera au cœur de toutes les discussions. La PTS a fourni un immense travail pour détecter les plus petites taches de sang, même recouvertes auparavant par des produits chimiques.

Cette semaine, ce sera aussi l’occasion pour les scientifiques du monde entier d’échanger leurs différentes innovations comme le portrait-robot génétique. Cette technique à la pointe de la technologie se base sur les traces d’ADN recueillies sur une scène de crime. Grâce à elles, la police scientifique peut dresser le portrait-robot d’un suspect.