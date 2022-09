Les photos du nouveau TGV M entre Paris, Lyon et Marseille

Fin 2024, le nouveau TGV M circulera entre Paris, Lyon et Marseille. Plus léger, moins énergivore et plus sophistiqué.

Le nouveau TGV M a officiellement été présenté vendredi 9 septembre, grandeur nature, en sortie d’usine sur le site Alstom de La Rochelle où il est assemblé.

Après des essais en république Tchèque, la nouvelle motrice sera testée en conditions réelles (sans passagers) sur le réseau français en 2023 avant une mise en service prévue pour la fin d el'année 2024.

Le TGV M, plus aérodynamique et léger que les actuels TGV, consommera 20 % d’énergie en moins et rejettera 32 % de CO 2 en moins. Il offrira 740 places contre 640 aujourd’hui.

