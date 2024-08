Les médiathèques de Villeurbanne gratuites pour les abonnés à partir de septembre 

Maison du Livre, de l’Image et du Son à Villeurbanne. Street View

Déjà gratuite pour les moins de 26 ans, l’offre se généralise dès le mois de septembre pour tous les abonnés.

Pour que "le tarif ne soit pas un frein", la ville de Villeurbanne fait le choix de rendre les inscriptions aux médiathèques gratuites pour tous les abonnés. Déjà gratuit pour les moins de 26 ans, l’ensemble des médiathèques de la ville le deviendra pour tous les abonnés au-delà de cet âge dès les mois de septembre.

Cette mesure concernera la Maison du Livre, de l’Image et du Son, la médiathèque du Tonkin, la médiathèque du Rize et les bibliobus qui traversent la ville. Livres, dvd, cd, jeux vidéo ou encore ressources en ligne, "les médiathèques sont aussi des lieux de solidarité où l’on peut être aidé pour réaliser ses démarches administratives et en ligne, emprunter des livres audio ou en braille", indique encore la municipalité.

