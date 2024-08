"Dénigrement et mensonge", ce député du Rhône dément avoir tenté de contester une amende

Le député du Rhône Abdelkader Lahmar se serait rendu le 14 août au commissariat de Caluire-et-Cuire pour contester une amende en sortant sa carte de député. Sur X (ex-Twitter), il dénonce un "mensonge."

"Qui peut croire que sortir sa carte de député suffit à faire sauter un PV à part quelques courageux derrière leur clavier." Ce jeudi 29 août, le député du Rhône Abdelkader Lahmar est revenu sur la polémique selon laquelle il se serait rendu au commissariat de Caluire-et-Cuire le 14 août dernier pour y contester une amende pour stationnement très gênant en sortant sa carte de député.

La police "doit apporter aux citoyens des réponses à leurs questions"

Sur X (ex-Twitter), le député de la 7e circonscription du Rhône déclare qu’il ne l’a "pas montré par plaisir, mais pour signaler à la police municipale de Caluire, qu’en tant que service public, elle doit apporter aux citoyens des réponses à leurs questions." Élu lors des dernières législatives, Adbelkader Lahmar a par ailleurs indiqué à nos confrères de Lyon Mag que ce dernier était à Paris le jour de la contravention et qu'il était donc surpris de recevoir cette amende.

Il ajoute : "Cela n’est pas la première fois que je constate que la police municipale de Caluire n’accueille pas tous les citoyens de manière égalitaire. (…) Enfin, et c’est important de le dire, il est alarmant qu’il soit possible que la police dévoile les informations confidentielles de personnes sur lesquelles elle a des préjugés." Et de conclure : "Comment, dans ce contexte, pouvons-nous prétendre restaurer la confiance dans cette institution ? Il est urgent d’en revenir à une police de proximité à l’écoute des citoyens."