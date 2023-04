Craignants d’éventuels débordements et dégradations en marge de la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la préfecture du Rhône a signé un arrêté interdisant les manifestations en Presqu’île ce jeudi 13 avril.

La préfecture du Rhône a pris un nouvel arrêté interdisant les manifestations autour de la préfecture et sur une partie de la Presqu’île ce jeudi 13 avril. Une décision prise en raison des "dégradations commises dans plusieurs arrondissements de la ville de Lyon au cours de rassemblements non déclarés", précisent les services de l’État.

Face aux dégradations commises dans plusieurs arrondissements de la ville de #Lyon au cours de rassemblements non déclarés, des périmètres d’interdiction de #manifestation ont été pris pour ce jeudi 13 avril ⤵️ pic.twitter.com/cf1AHrS1sf — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 12, 2023

La Presqu'île, terrain de jeu des "manifs sauvages"

Le périmètre d’interdiction qui s’étend de la place Bellecour à la place des Terreaux restera en vigueur de midi à minuit. Ces dernières semaines, de nombreux cortèges "sauvages" se sont constitués à la tombée de la nuit en Presqu’île pour protester contre la réforme des retraites, donnant parfois lieu à de vives tensions avec les forces de l’ordre. Déambulant dans les rues des 1er, 2e voire 4e arrondissement, les manifestants ont régulièrement laissé dans leur sillage du mobilier urbain brulé et des bâtiments publics dégradés, à l’instar de l’Hôtel de Ville et des mairies du 1er et 4e arrondissement.

À noter que ce jeudi, à partir de 13h30, une 12e manifestation est organisée par l’intersyndicale dans les rues de Lyon. Le cortège partira de la place Maréchal Lyautey en direction de Charpennes, en passant le long du parc de la Tête d’Or.