Les manifestations interdites devant la préfecture, avant un rassemblement contre les "violences policières" 

Le préfet à la sécurité du Rhône a pris un arrêté interdisant les manifestations autour de la préfecture ce jeudi. Un rassemblement de soutien aux manifestants blessés à Sainte-Soline et contre les violences policières devait se tenir devant le bâtiment ce jeudi soir.

En réponse aux affrontements avec les forces de l’ordre survenus samedi 25 mars à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, lors d’une manifestation contre la construction d’une mégabassine, les organisateurs du rassemblement ont lancé un appel à manifester ce jeudi devant les préfectures de France. Bassines Non Merci, la Confédération paysanne et Les Soulèvements de la terre, souhaitent ainsi apporter leur "soutien aux deux manifestants dans le coma, aux blessés de Sainte-Soline et du mouvement des retraites" tout en appelant à "la fin des violences policières".

Un appel à manifester devant la préfecture à 19 heures

À Lyon, la mobilisation, relayée par des groupes militants de la gauche radicale, doit se tenir devant la préfecture du Rhône rue de Bonnel, à 19 heures. Le préfet délègue à la sécurité du Rhône Ivan Bouchier vient toutefois de prendre un arrêté interdisant toutes les manifestations dans un périmètre entourant la préfecture et une partie de la Presqu’île de midi à minuit ce jeudi 30 mars.

Face aux exactions commises dans plusieurs arrondissements de la ville de #Lyon au cours de rassemblements non déclarés, des périmètres d’interdiction de #manifestation ont été pris pour ce jeudi 30 mars ⤵️ pic.twitter.com/fKbsmVd5Bo — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 30, 2023

Dans cet arrêté, le préfet Ivan Bocuhier justifie cette mesure par le fait que les appels à manifester de ce jeudi ont pour "objet de commettre des dégradations des des exactions contre les institutions, les bâtiments publics et les forces de l’ordre".