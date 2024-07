Les Lyonnais conviés à une réunion publique sur le projet Rive Droite

La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon organisent ce 10 juillet une réunion publique et un forum d'information place des Terreaux sur le projet Rive Droite.

Une réunion publique et un forum d'information sont organisés par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ce mercredi 10 juillet place des Terreaux, l'occasion pour les Lyonnais de s'informer sur le projet Rive-Droite (inscription ici).

"Ouvrir l'information au plus grand nombre"

Dans un communiqué, la Métropole et la Ville de Lyon indiquent que cette rencontre a pour but "de tenir les habitants et usagers à jour sur les dernières avancées du projet Rive Droite et répondre aux questions que peut se poser tout un chacun", ajoutant que "les citoyennes et citoyens pourront prendre connaissance du projet dans plus de détails, en présence des élus et des équipes du projet". Présenté il y a un an, ce projet vise à reconquérir 2,5 kilomètres linéaires de quai, le long de la Presqu’île, pour les transformer en une promenade-jardin, et à réaménager le partage de l'espace public entre voies automobiles, couloir bus et une voie lyonnaise pour les cyclistes. L’Agence des mobilités sera également présente pour informer et conseiller sur les déplacements et les offres de mobilité de la Métropole.

Certains élus également présents

Un forum d’information est proposé à partir de 16 h sur la place des Terreaux, plusieurs stands seront accessibles sur les projets et les concertations en cours, ainsi qu’un stand de l’agence mobile TCL et un stand sur la politique de stationnement tenu par la Ville de Lyon. Des agents et élus seront présents pour répondre aux questions et recueillir les contributions. L’Agence des mobilités sera également présente pour informer et conseiller sur les déplacements et les offres de mobilité de la Métropole.

La réunion publique se tiendra de 19 h à 21 h dans les salons de l’Hôtel de Ville et sera introduite par Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon, en charge de l’économie et du commerce, et Grégory Doucet, maire de Lyon. Plusieurs élus seront également présents, dont Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie, Raphaël Michaud, adjoint au maire de Lyon en charge de la ville abordable, bas carbone et désirable, et Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la politique de concertation et de la participation citoyenne.

