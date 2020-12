Les lieux culturels restent fermés : "rouvrir le 15, c'était assassiner la culture" (Bachelot)

La salle rouge et or du théâtre des Célestins © Tim Douet

Le musées, les théâtres, les salles de spectacles, les cinémas, les opéras, devaient rouvrir le 15 décembre. Mais "l'amélioration (de la situation sanitaire) marque le pas", a martelé ce jeudi soir le 1er Ministre, Jean Castex. Les lieux culturels restent dont fermés (au moins) trois semaines de plus. Roselyne Bachelot a tenté de l'expliquer ce vendredi matin.

Invitée ce vendredi matin de BFM TV, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a qualifié de "crève-coeur", la décision de prolonger la fermeture des lieux culturels pour au moins trois semaines supplémentaires. Le musées, les théâtres, les salles de spectacles, les cinémas, les opéras, ne rouvriront pas le 15 décembre.

Mais pourquoi cette décision ? "Ce qui serait terrible pour le monde de la culture, c'est ce qu'on appelle le stop and go", a expliqué Roselyne Bachelot. Avant d'ajouter : "Rouvrir le 15 pour éventuellement refermer les salles de spectacle et de cinéma le 2, le 3 ou le 7 janvier, je crois que là on assassinait la culture si on avait fait ça. C'est la raison qui nous a amené à retarder de trois semaines (la réouverture)", a ajouté la ministre.

Roselyne Bachelot a également indiqué que le 7 janvier n'était pas une "date de réouverture" mais une "date de revoyure".

Lire aussi : Coronavirus : pas de réveillon du 31, couvre-feu avancé à 20h, le détail des nouvelles annonces