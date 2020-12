Coronavirus : pas de réveillon du 31, couvre-feu avancé à 20h, le détail des nouvelles annonces

Rue Mercière à Lyon lors du couvre-feu. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

"10 000 malades par jour, c'est encore beaucoup trop", a martelé Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce jeudi soir. Ainsi, le calendrier de déconfinement a été modifié. Les musées, les cinémas, les théâtres, ne réouvriront pas le 15 décembre. Mais pas avant le 7 janvier. Pas de dérogation, non plus, pour le réveillon du 31 décembre.

Fin novembre, le gouvernement avait annoncé un premier calendrier de déconfinement avec une première étape le 15 décembre (réouverture des cinémas, des musées, des théâtres et passage du confinement au couvre-feu dès 21h) et une deuxième le 20 janvier (réouverture des restaurants, des salles de sport et des stades).

Mais "l'amélioration marque le pas", a martelé ce jeudi soir le 1er Ministre, Jean Castex. "Nous sommes sur une sorte de plateau", avec 10 000 nouveaux cas par jour en France, "et la partie est loin d'être gagnée". "Nous ne pouvons pas baisser la garde", a insisté le Premier Ministre. "10 000 malades par jour, c'est encore beaucoup trop", a ajouté Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Pas de réouverture des musées, des théâtres et des cinémas

Ainsi, le calendrier de déconfinement est modifié :

le couvre-feu, dès le 15 décembre, passe dès 20h (au lieu de 21h)

pas de réouverture des musées, des théâtres, des casinos, des cinémas, des stades le 15 décembre (réouverture prévue le 7 janvier)

pas d'autorisation de circuler pour le réveillon du Nouvel An, le 31 décembre.

Seul Noël est épargné. "Noël occupe une place à part", a justifié le Premier Ministre. Mais le 31, le gouvernement français a décidé de faire une croix dessus. "Il concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique. Nous devons être raisonnable", a conclu Jean Castex.

La réouverture des restaurants est toujours prévue pour le 20 janvier.

