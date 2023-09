Dix personnes interpellées à Valence après plusieurs fusillades

©PHOTOPQR/LE DAUPHINE/Fabrice HEBRARD ; Valence ; 12/05/2023 ; FAITS DIVERS / MEURTRE / DEUXIEME MEURTRE EN DEUX JOURS / LA POLICE RENFORCE PAR LES CRS PATROUILLENT DANS LE QUARTIER DE FONTBARLETTE ACCOMPAGNE DE LA PREFETE DE LA DROME / (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive961146.jpg) [Photo via MaxPPP]

Soupçonnées d’être liées à plusieurs fusillades au cours des deux dernières années, dix personnes ont été interpellées lundi 25 septembre à Valence lors d’une vaste opération de police.

Une centaine de policiers du Raid, de la BRI et de la police judiciaire ont été déployés lundi 25 septembre à Valence pour procéder à l’interpellation de dix personnes. D’après nos confrères de France Info, ces dernières sont soupçonnées d’appartenir à un groupe se faisant appeler "l’équipe de Fontbarlettes", suspecté d’être lié à plusieurs fusillades survenues au cours des deux dernières années. Lors de cette opération, des drogues et plusieurs armes ont été saisies par les forces de l’ordre. Il s’agirait notamment de pistolets automatiques et de fusils.

Quatre morts au printemps

Interrogé par France Bleu Drôme Ardèche, le procureur de la République de Valence, Laurent de Caigny, a précisé que l’intervention de ce lundi matin était "la conséquence des évènements d'avril et mai dernier". Quatre hommes avaient été tués et plusieurs autres blessés lors de fusillades liées au trafic de drogues.

Fin mai, Nicolas Daragon, le maire LR de Valence dénoncait d’ailleurs dans Lyon Capitale une "faillite de l’État dans les quartiers". À la suite de quoi, l’État avait renforcé les effectifs de police à Valence.