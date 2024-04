Les hôpitaux psychiatriques du Rhône signent une charte pour faciliter l'accès aux soins

Signée en collaboration avec diverses associations, cette charte vise notamment à faciliter la prise en charge des personnes vulnérables.

Depuis 2021, les hôpitaux psychiatriques du département collaborent avec une vingtaine d'associations pour un meilleur accès aux soins des personnes vulnérables. Un partenariat officialisé ce mercredi avec la signature d'une charte de bonnes pratiques à la Préfecture du Rhône.

Une meilleure prise en charge

Les hôpitaux du Vinatier, de Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or travaillent désormais avec différents acteurs de l'hébergement. Leur objectif, faciliter la prise en charge des personnes précaires et des demandeurs d'asile. La santé mentale est un enjeu de santé publique, c'est pourquoi la charte vient décloisonner leurs pratiques. "Les personnes vulnérables et en situation de précarité sont particulièrement exposées à la dégradation de leur santé mentale", explique la préfecture dans un communiqué.

Cette collaboration va donc offrir aux personnes vulnérables une meilleure prise en charge. Il s'agit ainsi d'éviter toute rupture d'hébergement ou de soins et de faciliter leur accompagnement. Cela passe par plus de coordination et une meilleure communication, notamment grâce au secret partagé. C'est-à-dire au partage d'informations entre les acteurs de la santé et du social. Des référents vont également être nommés pour gagner du temps et en qualité dans la prise de décision.

Pour rendre ce partenariat effectif, les règles relatives à l'accès aux soins des personnes hébergées ont été modifiées. Cela permet de leur donner accès à des soins psychiatriques au plus près de leur lieu hébergement.

