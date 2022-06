Les habitants de la Métropole de Lyon invités à débattre pour améliorer leur cadre de vie

Pour la troisième fois, les habitants de la Métropole de Lyon sont conviés par la collectivité à une journée de débats citoyens, ce samedi 25 juin, pour réfléchir aux moyens d’améliorer le quotidien et le cadre de vie de tous les Grands Lyonnais.

Habitantes, associations et institutions sont conviées par la Métropole de Lyon ce samedi 25 juin à l’"assemblée citoyenne du conseil de développement de la Métropole de Lyon". Concrètement, il s’agit d’une journée participative pour penser le futur du territoire et améliorer le quotidien et le cadre de vie des Grand Lyonnais.

Lors d’ateliers organisés à l’école primaire Victoire Daubié puis au parc Blandan, dans le 7e arrondissement, les participants pourront échanger avec plusieurs vice-présidents de la Métropole de Lyon sur différents sujets regroupé au sein d’un grand thème : "Comment construire un développement métropolitain harmonieux au profit d’une meilleure qualité de vie pour toutes et tous ?".

Des débats animés par les vice-présidents de la Métropole

Trois débats matinaux porteront notamment sur : "Comment rendre l’espace public plus inclusif et solidaire ? "; "Voiture-addict ? Réfléchir à nos choix de déplacements" ; "Jusqu’où est-on prêt à densifier nos villes ?". Ils seront animés par Fabien Bagnon l’élu en charge de la voirie et des mobilités actives ou encore Béatrice Vessiller celle chargée de l’urbanisme et du cadre de vie.

Dans l’après-midi, une balade sera également organisée au Parc Blandan, l’occasion de revenir sur "les problématiques liées aux conflits d’usage, aux enjeux de mobilités, au partage de l’espace…".

Toutes les informations sur cette journée sont à retrouver ici.