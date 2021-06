Les grandes étapes du tourisme à Lyon

Le schéma de développement touristique de la ville de Lyon a connu cinq grandes périodes.

Phase 1 / 2001 – 2007

La ville privilégie le tourisme d’affaires, l’idée étant, à l’époque, de remplir les hôtels et la salle 3000. Pari réussi.

Phase 2 / 2007 – 2011

La ville s’aperçoit que l’hôtellerie enregistre des périodes creuses le week-end. Pour que Lyon continue d’attirer les investisseurs, il faut remplir les chambres en fin de semaine. Une action est engagée sur le tourisme d’agrément, avec une stratégie sur le tourisme urbain. C’est le développement du court séjour avec un positionnement sur le marché du loisir.

Phase 3 / 2011 – 2017

Peut-être la moins spectaculaire. L’idée est de se dire que Lyon n’est pas seulement un centre historique. La logique touristique doit être globale. Lyon entame alors un tourisme de proximité pour que les visiteurs fassent du tourisme de week-end dans toute la ville. Lyon est élu, fin 2016, meilleure destination européenne de court séjour aux World Travel Awards.

Phase 4 / 2017 – 2021

OnlyLyon lance l’idée que la ville se situe dans une très grande région européenne de tourisme. Lyon devient un camp de base de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est créé, de facto, un réseau touristique de ville à région – sur les métiers d’art, la gastronomie, etc. – pour faire de l’itinérance entre les villes. Le tourisme à Lyon ne consiste plus seulement à y passer le week-end. On vient à Lyon car c’est également une capitale régionale touristique formidable, une porte d’entrée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Phase 5 / Novembre 2021

Lancement du Schéma de développement du tourisme durable : document directeur qui va orienter le tourisme à Lyon, à une échelle globale, pour les dix prochaines années. Une première.