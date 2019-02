Les Gilets jaunes de la région convergent vers Lyon pour l'acte XIII

Face à l'appel au rassemblement de tous les Gilets jaunes de la région à Lyon, ce samedi, la préfecture a mis en place un "périmètre étanche" pour protéger les rues commerçantes de la presqu'île. C'est bien dans le cœur la capitale de la métropole rhodanienne que devraient se concentrer les blocages pour l'acte XIII de la mobilisation.

Appel à la convergence régionale. Comme la semaine dernière à Valence, dans la Drôme, les Gilets jaunes appellent à un rassemblement à Lyon, ce samedi. Un moyen de continuer à montrer les muscles. La préfecture n'a reçu aucune déclaration de parcours, sauf pour l'opération escargot de dimanche (lire ici) et la Grande marche pour les invalides. La préfecture a écarté ce dernier cortège du périmètre du centre-ville "par mesure sécurité puisque ce sont des personnes à mobilité très réduite, nous explique-t-on du côté des services de l'Etat. On les a orienté coté 7e arrondissement". Vendredi soir, cette manifestations intéressait 750 personnes sur Facebook.

"Grande marche jaune"

Pour ce qui est des mobilisations de Gilets jaunes à proprement parler, de nombreux groupes appellent au rassemblement chacun de leur côté, avec un point de rendez-vous convergeant place Bellecour, à 14 heures. Il en va ainsi de la Marche unique organisée par les groupes "Lyon Métropole" et "Gilets jaunes Rhône-Alpes", qui intéressait 2400 personnes vendredi soir. En parallèle la Grande marche jaune, à l'initiative du groupe Gilets jaunes Lyon, donne également rendez-vous à Bellecour, à 14 heures. Quelque 2100 personnes ce disaient intéressées, ce vendredi, par ce rassemblement devant rallier les mécontents de toute la région. Avec le mot d'ordre "Beaucoup de bruit, pas de casse". Le groupe "Lyon se soulève" appelle aussi à l'unité, et donne également rendez-vous à Bellecour, à 14 heures, tout en refusant les récupérations.

Un cortège anti-raciste

"Plus que jamais, soyons unis face aux divers tentatives de divisions internes de la part d'organisations politiques ou syndicales ( "anti-fafs", cgt etc ), écrivent les administrateurs. Ce qui fait la force de notre mouvement, c'est son unité ! Un mouvement APARTISAN venu du peuple et réunissant en son sein toutes les tendances de celui-ci autour de revendications phares : la démission de Macron, le RIC etc." Dans le même temps, un appel à la création d'un cortège anti-raciste a été lancé, alors que les affrontements entre extrême-droite et extrême-gauche sont récurrents depuis le 17 novembre (lire ici). Pour permettre au personnes venant de toute la région de se rendre à Lyon des groupe pour covoiturage ou même garder enfants sont crées.

Parcours et blocages

Les manifestations n'ayant pas été déclarées en préfecture, leur itinéraire demeure incertain. Si l'on se base sur les samedis passés, le cortège devrait quitter la place Bellecour par la place Antonin Poncet avant de remonter les quais, perturbant au passage la circulation, en direction de l'hôtel de ville puis de reprendre la direction du sud par les quais de Saône, avant de revenir à Bellecour. Les dernières semaines ont vu la situation se tendre quand les manifestants ont voulu repartir vers Perrache par les quais de Rhône, coupant au passage la circulation sur l'A7, et la Confluence, dont le centre commercial fut parfois fermée, dans ces fins d'après-midi tendues. Les forces de l'ordre devraient une nouvelles fois repousser les manifestants vers les quais pour protéger le cœur de ville commerçant. Les Gilets jaunes des autres points de blocages habituels du département comme Villefranche-sur-Saône ou Saint-Romain-de-Popey devraient converger vers Lyon, comme l'ont d'ores et déjà annoncé ceux de Givors.