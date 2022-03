Le Club a pour objet d'être un lieu d'échange et de réflexion qui doit permettre aux dirigeants des ETI de croiser leurs regards, partager leur expérience sur les problématiques et opportunités de développement des ETI et de se montrer "force de proposition" pour réagir aux questions d'actualité qui concernent les ETI dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.