Météo : encore une journée couverte à Lyon ce vendredi 18 mars

À l’image du reste de la semaine, la journée de ce vendredi 18 mars devrait être couverte en raison d’une épaisse couche nuageuse présente dans le ciel lyonnais.

Les jours se suivent et se ressemblent du côté de la météo à Lyon cette semaine. La pluie du début de semaine a laissé place au sirocco, un phénomène météorologique transportant des poussières de sable du Sahara dont les traces sont encore visibles à Lyon sur les véhicules et la voirie, et depuis ce sont les nuages qui ont pris le relais dans le ciel lyonnais. Ce vendredi 18 mars, Météo France ne prévoit pas même une éclaircie entre Rhône et Saône où la grisaille prédominera.

Les températures oscilleront, elles, entre 9 et 10 degrés dans la matinée avant de progresser jusqu’à 15 dans l’après-midi puis de redescendre dans la soirée entre 12 et 8 degrés.