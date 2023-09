Les élèves vêtus d'abayas ne seront pas acceptés en classe confirme le recteur de Lyon

Le recteur de Lyon a confirmé ce vendredi que les élèves vêtus de qamis et abayas ne seront pas acceptés en classe à la rentrée.

Lors de sa présentation de la rentrée 2023, Olivier Dugrip, recteur de l'académie de Lyon a confirmé que les élèves en abaya et qamis ne seront pas accueillis en classe à la rentrée, selon nos confrères de Tribune de Lyon qui rapportent ses propos : "Nous allons indiqué très clairement et fermement qu’il n’est plus possible de venir au collège ou au lycée avec ces tenus. Si lundi matin des élèves arrivent avec ces vêtements, ils ne seront pas accueillis en cours mais ils seront reçus par le chef établissement pour rappeler les règles applicables et inviter à s’y conformer dans un but de processus de partage des valeurs de la République."

Pour rappel, le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, a annoncé cette semaine l'interdiction de ces vêtements jugés tantôt culturels, tantôt religieux, au nom de la laïcité.