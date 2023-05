Les bons chiffres de la filière vélo dans la Métropole de Lyon

Les mécaniciens du réseau d’ateliers Vélogik assurent l’entretien et la réparation des vélos classiques, à assistance électriques et cargos © Antoine Merlet

Un an après l'ouverture de son tiers-lieu de fabrication du vélo, la Métropole de Lyon accueille sur son territoire 112 entreprises industrielles et de services générant 630 emplois.

Si elle ne suscite pas de consensus politique et citoyen, la politique en faveur du vélo menée par la Métropole de Lyon a pour elle de créer un fort dynamisme économique. Près d'un an après l'ouverture de Grand Plateau, le tiers-lieu de fabrication du vélo de l'agglomération, la collectivité accueille sur son territoire 47 entreprises industrielles et 65 établissements de service de la filière vélo.

Uniquement des PME et TPE, elles emploient au total 630 personnes. "La Métropole de Lyon est heureuse d’accompagner cette dynamique entrepreneuriale et d’accueillir toujours plus d’entreprises innovantes au sein du Grand Plateau", se félicite dans un communiqué Emeline Beaume, vice-présidente déléguée à l'économie.

Ce Grand Plateau accueille aujourd'hui 19 entreprises résidentes, un chiffre presque doublé depuis le lancement du tiers-lieu de 8 000 m². L'objectif est ainsi de proposer des espaces de travail en location, et permettre de lancer des projets de coopération entre les entreprises résidentes.

Dernier exemple en date, la création de la coopérative "l'Usine à vélo", lancée à l'initiative de six fabricants locaux de vélos. "Ce projet de coopérative d’ achats doit permettre aux différents acteurs du vélo de se rassembler pour mieux mutualiser les achats et ainsi accompagner la transition d’une stratégie d’achats centrée sur l’Asie vers une politique d’achats européenne puis française et régionale", précise Henri Roussel, Gérant de L’Usine à Vélo.