Après leur victoire facile face au Maroc (4-0), l’équipe de France féminine va avoir besoin des nombreuses Lyonnaises présentes dans l’équipe pour gagner face au pays hôte de la Coupe du monde de football, samedi 12 août.

Les joueuses d’Hervé Renard sont en confiance après leur belle victoire en huitième de finale. Par l’intermédiaire de la nouvelle joueuse de l'OL, Kadidiatou Diani, Kenza Dali et du doublé de la Lyonnaise Eugénie Le Sommer, l’équipe de France a su se rendre le match facile face au Maroc. Maintenant il est temps de tourner la page et pour les quarts de finale, la tache sera encore plus élevée face au pays hôte : l’Australie.

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗟𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗦 🔥



Les Bleues s'imposent 4-0 face au Maroc et décrochent leur ticket pour les 1/4 de finale de la Coupe du Monde 🎟️ 🔜#FRAMAR #FiersdetreBleues pic.twitter.com/y2gWJO3MNb — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 8, 2023

Une attaque lyonnaise efficace

La Lyonnaise et capitaine de l’équipe de France Wendie Renard, accompagné de ses coéquipières vont donc défier, l’Australie, samedi à 9 heures (heure française). Un adversaire où tout le stade sera acquis à sa cause.

Les Bleues pourront compter sur son duo purement lyonnais composé de Kadidiatou Diani (4 buts) et d'Eugénie Le Sommer (3 buts) pour essayer de mettre a mal la défense adverse. Pour rappel, en match de préparation, le 14 juillet dernier, les Françaises s’étaient inclinées face aux Australiennes (1-0).

D’ailleurs dans les rangs de l’Australie, les Lyonnaises de l’équipe de France vont retrouver Ellie Carpenter, une joueuse qui évolue elles aussi dans le club de la capitale des Gaules.