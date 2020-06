Les bars de l'Opéra de Lyon vont rouvrir en juillet 

Le rooftop Les Muses et le lieu de concert sous les arcades Le Péristyle vont rouvrir à partir du 1er juillet dans l'Opéra de Lyon.

Fermés depuis la crise du coronavirus, Le Péristyle et Les Muses, les deux lieux de convivialité de l'Opéra de Lyon vont rouvrir en juillet. Les Muses, la terrasse de l'institution qui trône face à l'Hôtel-de-Ville rouvrira le 1er juillet. Le Péristyle, situé sous les arcades, et son habituelle scène estivale va lui redémarrer à partir du 13 juillet et jusqu'au 5 septembre. Mesures sanitaires obligent, un “Studio Live" permettra à l'Opéra de faire perdurer cette tradition de concerts et de DJ set. Ils seront toutefois captés sur la scène de l'Amphi, dans les sous-sols de l'Opéra, et diffusés en direct sur les écrans du Péristyle.

Les Muses, réouverture dès le 1er juillet 2020du lundi au jeudi de 18h à 23h30 et le vendredi et samedi de 18h à 00h30

Le Festival du Péristyle, du 13 juillet au 5 septembre 2020, entrée libre / sans réservation, du lundi au samedi de 18h à 23h. Le "Studio Live" de l'Opéra, 2 sets par soir, à 19h et 21h