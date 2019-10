Les agriculteurs veulent bloquer Lyon mardi, des perturbations prévues

Comme ils l'avaient annoncé, les agriculteurs veulent manifester dans Lyon. La préfecture a mis en place un périmètre où il sera interdit de circuler et de stationner.

Ce mardi 22 octobre, les agriculteurs veulent manifester dans Lyon et bloquer la ville. Depuis plusieurs semaines, ils sont mobilisés contre "l'agribashing permanent, le lynchage médiatique, la pression environnementale, les accords internationaux et l'inconstance ministérielle". Ils demandent notamment "la mise en place d’accompagnement pour la transition écologique", "l’échange local et la construction commune pour la mise en place de zone de non-Traitement plutôt que des arbitrages nationaux qui ne sont pas en phase avec les contraintes des territoires" et enfin la "mise en place d’une véritable politique de souveraineté alimentaire française et européenne menacée par des produits ne respectant pas nos obligations de productions".

Un périmètre côté préfecture

Des perturbations sont donc à prévoir ce mardi à Lyon. Par ailleurs, de 10 heures à 17 heures, un périmètre va être mis en place par le préfet autour de la préfecture où il sera interdit de stationner et de circuler (dans une zone délimitée par : cours de la Liberté, rue Rabelais, avenue de Saxe et rue Part-Dieu). Par ailleurs, la circulation devrait également difficile sur le quai Victor Augagneur, d'autres perturbations dans toute la ville ne sont pas à exclure. Les agriculteurs seront reçus par le préfet dans l'après-midi.