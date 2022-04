À la veille du second tour de la présidentielle lors duquel il a appelé à voter Emmanuel Macron pour "faire barrage à l’élection de Marine Le Pen", Grégory Doucet se projette déjà sur les élections législative. Dans une tribune cosignée avec les maires écologistes de Tours et Poitiers il appelle à une union de la gauche pour le 3e tour, afin d’"imposer une cohabitation" au vainqueur du scrutin dimanche 24 avril.

La déception passée du 1er tour de l’élection présidentielle, qui a vu Yannick Jadot remporter seulement 4,5% des suffrages des Français, les élus écologistes, à commencer par le maire de Lyon Grégory Doucet, ont appelé à faire barrage à l’extrême droite et à Marine Le Pen au second tour, dimanche 24 avril. Avant de se projeter sur les élections législatives du mois de juin.

« Manifestement, on a encore un très très gros travail politique pour amener davantage de gens vers le vote écolo. » Gregory Doucet, maire ⁦@EELV⁩ de #Lyon #presidentielle2022 pic.twitter.com/IVzNJnbS2U — Lyon Capitale (@lyoncap) April 10, 2022

Un "troisième tour décisif" lors duquel toute la gauche entend peser, comme le réaffirment les maires écologistes de Lyon, Tours, Emmanuel Denis, et Poitiers, Léonore Moncond’huy, dans une tribune publiée ce jeudi 21 avril : "Les résultats du premier tour confirment l'existence d'un espace politique et d'un souhait des citoyennes et citoyens pour un projet rassemblant l'ensemble des volontés engagées pour une transformation écologique, sociale et démocratique". Pour eux le constat est sans appel, "il faut une majorité de gauche et écologiste à l’Assemblée nationale et imposer une cohabitation" au candidat qui sortira vainqueur des urnes dimanche.

"Nous savons gouverner"

En rappelant les actions entreprises depuis 2020 par leur majorité, dans les villes qu’ils dirigent les trois édiles vantent leur modèle de gouvernance en assurant : "Nous savons gouverner, nous voulons gouverner. Tous ensemble". Et de rappeler que le vote de dimanche à Emmanuel Macron n’est pas un vote de soutien, mais bien de barrage contre l’extrême droite, afin, plus tard, de constituer "un pôle de résistance et d'espérance face […] au projet productiviste et inégalitaire de LREM". Grégory Doucet, Emmanuel Denis, et Léonore Moncond’huy appellent donc "les électrices et électeurs, les militantes et militants associatifs, syndicaux et politiques, écologistes, de gauche, humanistes, à s’unir dès maintenant pour les élections législatives, sans exclusive, ni hégémonie".