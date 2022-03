La fédération départementale du PCF a présenté, ce lundi 28 mars, 13 candidatures dans le Rhône pour les législatives de juin. Elle lance également un appel aux forces de gauche pour préparer au mieux les prochaines échéances électorales.

La fédération départementale du Parti communiste français du Rhône (PCF) a le regard tourné sur les deux prochaines échéances électorales : l'élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril, puis les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin. Ainsi, les communistes viennent de dévoiler leurs candidats dans 13 circonscriptions du Rhône. Ils n'ont toujours pas inscrit de nom dans la 10e circo des portes ouest de la Métropole de Lyon jusqu’à la Loire.

Une main tendue à toutes les gauches

Depuis plusieurs semaines, le parti du candidat à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, espère un rassemblement des forces de gauche derrière un engagement en commun pour les législatives. C'est pourquoi ils proposent la construction d’un Pacte législatif majoritaire à Gauche."Les communistes considèrent que, des deux, l’élection législative est la plus démocratique, la plus à même de permettre l’expression de toutes les sensibilités de la gauche et des territoires qui composent la République. C’est donc en toute logique que le PCF tend la main à toutes les forces vives de la Nation, politiques, syndicales, associatives et citoyennes, pour construire ce Pacte majoritaire, sur la base d’objectifs politiques partagés", a détaillé le secrétaire départemental du parti communiste français dans le Rhône, Raphaël Debû, dans un communiqué.

Des objectifs qui pourraient s’organiser autour de la lutte contre la vie chère, de l’augmentation des salaires ou encore les traitements et les pensions selon les communistes. Par ailleurs, le candidat communiste à l’Élysée Fabien Roussel fera étape à Villeurbanne, avec un meeting au Double-Mixte à 14h30, huit jours avant le premier tour.

Concernant les législatives à Lyon, ont été désignés dans 13 circonscriptions d'après la liste communiquée par le PCF :

1 ère circonscription (Lyon 2 e , 5 e , 7 e , 8 e , 9 e ) : Jean-Luc Flavenot (65 ans), candidat de Lyon citoyenne et solidaire en 2014 et de La Gauche unie en 2020 dans le 5e arrondissement.

Jean-Luc Flavenot (65 ans), candidat de Lyon citoyenne et solidaire en 2014 et de La Gauche unie en 2020 dans le 5e arrondissement. 2 e circonscription (Lyon 1 er , 2 e , 4 e , 9 e ) : Aline Guitard (50 ans), adjointe au maire du 4e arrondissement à l’Urbanisme, candidate aux élections régionales en 2021 et responsable du PCF à Lyon.

Aline Guitard (50 ans), adjointe au maire du 4e arrondissement à l’Urbanisme, candidate aux élections régionales en 2021 et responsable du PCF à Lyon. 3 e circonscription (Lyon 3 e , 7 e , 8 e ) : Boris Miachon Debard (32 ans), adjoint au maire du 7e arrondissement à l’Urbanisme.

Boris Miachon Debard (32 ans), adjoint au maire du 7e arrondissement à l’Urbanisme. 4 e circonscription (Lyon 3 e , 6 e , 8 e ) : Marie-Noëlle Lekouara, retraitée, ex-juge aux prud’hommes et syndicaliste. Anciennement élue au 3e arrondissement et candidate de La Gauche unie en 2020.

Marie-Noëlle Lekouara, retraitée, ex-juge aux prud’hommes et syndicaliste. Anciennement élue au 3e arrondissement et candidate de La Gauche unie en 2020. 5 e circonscription (Caluire-et-Cuire et Val-de-Saône) : Sabrina Ghefsi (45 ans), aide-soignante et syndicaliste.

Sabrina Ghefsi (45 ans), aide-soignante et syndicaliste. 6 e circonscription (Villeurbanne) : Benoît Roux (40 ans), bibliothécaire et syndicaliste, candidat aux élections régionales en 2021.

Benoît Roux (40 ans), bibliothécaire et syndicaliste, candidat aux élections régionales en 2021. 7 e circonscription (Rillieux-la-Pape et Nord-Est lyonnais) : Stéphanie Vella (45 ans), conseillère municipale à Bron.

Stéphanie Vella (45 ans), conseillère municipale à Bron. 8 e circonscription (L’Arbresle et Nord-Ouest lyonnais) : Cécile Bulin (44 ans), fonction publique hospitalière, responsable syndicale et associative.

Cécile Bulin (44 ans), fonction publique hospitalière, responsable syndicale et associative. 9 e circonscription (Villefranche-sur-Saône et Beaujolais) : Étienne Allombert (33 ans), syndicaliste et conseiller à Villefranche-sur-Saône.

Étienne Allombert (33 ans), syndicaliste et conseiller à Villefranche-sur-Saône. 10 e circonscription (Vaugneray et Monts du Lyonnais) : pas de candidat.

pas de candidat. 11 e circonscription (Givors et Sud-Ouest lyonnais) : Abdel Yousfi (54 ans), Ouvrier de la métallurgie et responsable syndical.

Abdel Yousfi (54 ans), Ouvrier de la métallurgie et responsable syndical. 12 e circonscription (Sainte-Foy-lès-Lyon et Ouest lyonnais) : Maud Miller-Dumoulin (40 ans), Energéticienne, Responsable syndicale, Conseillère municipale de Pierre-Bénite

Maud Miller-Dumoulin (40 ans), Energéticienne, Responsable syndicale, Conseillère municipale de Pierre-Bénite 13 e circonscription (Décines et Est lyonnais) : Thierry Argant (49 ans), conseiller municipal à Décines.

Thierry Argant (49 ans), conseiller municipal à Décines. 14e circonscription (Vénissieux et Sud-Est lyonnais) : Michèle Picard, maire de Vénissieux et vice-présidente de la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Législatives : qui devraient être les candidats écologistes à Lyon et Villeurbanne ?