Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez pousse un coup de gueule après "une nouvelle semaine de dysfonctionnements sur la ligne TER Lyon - Grenoble". Il exige le paiement de pénalités.

Dans un communiqué de presse, ce lundi 28 mars, Laurent Wauquiez exige le paiement de pénalités de la SNCF "après une nouvelle semaine de dysfonctionnements sur la ligne TER Lyon – Grenoble", selon la région. "La situation, inacceptable pour les usagers, ne peut plus durer", affirme-t-il. "Cette ligne, empruntée chaque jour par de nombreux usagers, avait déjà connu une période de perturbations, en décembre dernier. Une telle situation n’est acceptable ni pour les voyageurs, ni pour la Région", gronde le président de région.



"Face à la multiplication des retards et incidents, Laurent Wauquiez demande à nouveau des comptes à la SNCF. Chaque retard est aujourd’hui enregistré et décompté ; chaque retard entraînera le paiement de pénalités, tel que spécifié dans la convention entre la Région et la SNCF, signée en 2017", ajoute la Région. "La Région Auvergne-Rhône-Alpes exigera d’abord que les pénalités soient payées et restera tout particulièrement mobilisée pour veiller à l’amélioration des conditions de circulation sur la ligne Lyon – Grenoble, comme sur l’ensemble du réseau", poursuit la Région.



