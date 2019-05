L’école Lévi-Strauss ne ferme pas à Lyon : Collomb "se plie à la décision"

Le juge des référés a décidé vendredi de suspendre la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss décidée par la mairie de Lyon. « Je me plie à la décision du tribunal administratif », a réagi le maire de Lyon.

Le tribunal administratif de Lyon a décidé de suspendre la fermeture de l'école Lévi-Strauss (Lyon 1er) décidée par la majorité de Gérard Collomb le 25 mars dernier.

"Je me plie à la décision du tribunal administratif", a réagi le maire de Lyon dans Le Progrès. Gérard Collomb rencontrera dès lundi les parents d’élèves et les personnels de l’école pour leur assurer que "les travaux seront engagés pour résoudre les problèmes de sécurité et que l’école restera ouverte l’année prochaine".

