Le XV de France attendu ce jeudi à Lyon avant le crunch

Les Bleus, qui disputent samedi à Lyon leur 5e et dernier match du Tournoi des six nations contre l’Angleterre, sont attendus ce jeudi 14 mars entre Rhône et Saône.

Auteurs d’un début de Tournoi des six nations laborieux, avec une lourde défaite (38-17) face à l’Irlande, suivie d’un succès inespéré face à l’Ecosse (20-16) et d’un match nul face à l’Italie (13-13) les Bleus ont relevé la tête de la plus belle des manières le week-end dernier en dominant (45-24) une équipe du pays de Galles en crise. De quoi donner un peu de piment au tournoi à la veille de sa dernière journée, d’autant que l’ogre irlandais qui réalisait jusqu’ici un sans faute s’est incliné sur le fil (23-22) face à l’Angleterre samedi dernier.

Un match à guichet fermé

Le choc programmé samedi soir à 21 heures au Groupama stadium de Lyon entre le XV de France et le XV de la Rose, deux équipes qui peuvent encore croire au titre, promet donc d’être relevé. Si quelques places étaient encore disponibles à la vente ce jeudi matin pour les adhérents de la FFR, le crunch devrait se disputer à guichet fermé devant près de 60 000 spectateurs.

À deux jours du choc, l’ambiance devrait commencer à monter dès ce jeudi après-midi avec l’arrivée des Bleus à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, le XV de France est attendu aux environs de 16h30 à la gare de la Part-Dieu, d’où il devrait directement prendre la direction de l’hôtel Marriott à la Cité Internationale.