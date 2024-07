A Lyon, Airbnb à la française !

Le réputé label et réseau d'hébergements touristiques Gîtes de France, célèbre ses 50 ans dans la métropole lyonnaise.

Adieu Airbnb ! Objet de nombreuses controverses, la plateforme de location d'hébergements touristiques est scrutée avec attention par de nombreuses villes occidentales. À Barcelone, la mairie catalane a décidé de bloquer d'ici à cinq ans la plateforme, espérant remettre 10 000 logements sur le marché immobilier. En effet, les critiques fusent contre l'entreprise : impact environnemental avec un tourisme consumériste, augmentation des prix du marché immobilier, processus de gentrification… Même Lyon a décidé de renforcer ses contrôles contre Airbnb.

Mais alors, comment se loger ? Faut-il retourner aux bons vieux hôtels ? Pas forcément. Il y a les Gîtes de France. Parfois oublié, le réseau reste néanmoins pionnier dans le logement touristique.

Pionnier historique du logement touristique

Saviez-vous que le célèbre label fêtait ses cinquante ans dans la métropole lyonnaise (1974-2024) ? Une occasion de revenir sur les engagements et l'histoire du premier réseau d'hébergement chez l'habitant en Europe.

C'est dans le département de Haute-Provence que naît le premier gîte rural français, à la Javie, en 1951. Depuis, le réseau n'a fait que croître grâce à la Fédération nationale des Gîtes de France fondée en 1955, avec l'appui du sénateur des Basses-Alpes Émile Auclert. Cette association, fédérant plusieurs associations qui promouvoient et commercialisent des hébergements touristiques, regroupe aujourd'hui une équipe de plus de 600 personnes au service des 47 000 propriétaires et des 350 000 clients annuels.

Avec ses 60 000 hébergements, Gîtes de France cherche à favoriser un tourisme authentique, dans les meilleures conditions d'accueil et de confort possibles, depuis sa création. Avec des hébergements obligatoirement visités, agréés et contrôlés, le label veut valoriser et conserver le patrimoine et l'environnement local.

Loger dans un gîte de France, un acte éthique

Les Gîtes de France ont toujours et continuent de promouvoir un tourisme durable. Une véritable éthique est au cœur du projet : rassembler, fédérer et conserver. Développer un tourisme convivial, au contact de la nature et du calme. Aussi bien à la campagne, à la mer et à la montagne.

En bref, les visiteurs sont certains de trouver des logements chaleureux, dans un environnement préservé, selon une démarche éco-responsable. Dîtes vos adieux à Airbnb pour (re)découvrir un tourisme d'un tout autre genre qui vous fera redécouvrir les trésors de l'hexagone.

Une cinquantaine bien arrosée

À l'occasion de son anniversaire, Gîtes de France Rhône - Lyon métropole organise plusieurs évènements. Une opportunité pour sensibiliser un public plus jeune aux hébergements ruraux.

Vous n'avez pas encore réservé vos vacances de juillet ? L'Association Départementale du Tourisme Rural du Rhône (ADTR) offre 20 % de réduction pour tout séjour à la semaine sur certains hébergements, du 29 juin au 3 août. Une chance pour explorer la richesse rurale du Beaujolais !

Vous pourrez encore les retrouver cet automne lors d'évènements sportifs. Passez une tête au marathon international du Beaujolais. L'association sera disponible pour toutes questions et informations.

