Du vendredi 18 au dimanche 20 juin, le Musée Gallo-romain accueille "le village de l'archéologie de Lyon" pour la sixième année consécutive.

Les 18, 19 et 20 juin, le Musée Lugdunum-Musée et théâtres romains (anciennement nommé "musée Gallo-romain") organise le "Village de l'archéologie de Lyon" dans le cadre des Journées Européennes de l'Archéologie 2021.

Au programme de ce week-end ludique, le visiteur est invité à redécouvrir les métiers de l'archéologie -de la découverte des vestiges, à leur conservation- mais aussi à participer à plus d'une dizaine ateliers thématiques. Durant ces ateliers, vous pourrez ainsi faire vos propres fouilles, analyser vos résultats, retracer l'histoire des vestiges, découvrir les gestes et outils du passé, identifier des animaux à partir de leurs restes et empreintes ou encore, de manière plus insolite, faire fonctionner un moulin rotatif antique. En raison du protocole, toutefois, les ateliers n'accueillent que jusqu'à 10 personnes en simultané.

Le vendredi 18 juin est consacrée aux sorties scolaires. La programmation des 19 et 20 juin comprend quant à elle une visite guidée du site des fouilles, des conférences, un spectacle et une exposition inédite.

L'évènement est organisé en partenariat avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), le CNRS et l'Université Lumière Lyon 2, entre autres.

L'entrée est gratuite, sans inscription, et tous publics. Le musée est ouvert de 10h à 18h en continu.

Plus de précisions sur le programme des journées de l'archéologie sur le site internet du musée Lugdunum.