Lyon : un quinquagénaire meurt dans un incendie d’appartement à Vaise

Mardi soir, un homme âgé d’une cinquantaine d’années a trouvé la mort dans l’incendie de son appartement à Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Il était près de 21h30 mardi 12 mars lorsque les sapeurs-pompiers de la Métropole de Lyon ont été appelés rue du Bourbonnais, dans le 9e arrondissement de Lyon, pour éteindre un feu d’appartement. Sur place, les secouristes ont découvert un homme âgé d’une cinquantaine d’années en arrêt cardiorespiratoire, a appris Lyon Capitale.

Malgré les tentatives de réanimation réalisées par les pompiers et le SMUR, la victime n’a pas pu être ramenée à la vie et a été déclarée morte sur place. D’après les pompiers, elle se trouvait seule dans l’appartement au moment de l’incendie, qui a pu être contenu et ne s’est pas propagé au reste de l’immeuble de 4 étages.