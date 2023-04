©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT – Lyon 17/05/2022 – Un train TER et des passagers sur les quais de la gare SNCF de la Part dieu vue depuis le chantier de construction de la tour – To-Lyon dans le quartier de la Part Dieu ‡ Lyon. (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive713819.jpg) [Photo via MaxPPP]

Après 19h30, plus aucun train ne partira ou ne s’arrêtera dans les gares du noeud ferroviaire lyonnais — Part-Dieu, Perrache, Vaise... — en raison d’un mouvement de grève des agents de la SNCF.

Soirée de galère en perspective pour les usagers de la SNCF ce mercredi 19 avril à Lyon. À la veille de l’appel à la grève lancé par les syndicats de cheminots pour ce jeudi 20 avril contre l’adoption de la réforme des retraites, de premiers aménagements du plan de transports sont déjà opérés ce mercredi dans des proportions très vastes. D’après nos informations, le trafic ferroviaire sera totalement arrêté sur le noeud ferroviaire lyonnais à partir de 19h30.

"Les derniers trains partiront vers 19h30 et leur circulation reprendra à 6 heures le lendemain matin" SNCF Voyageurs Auvergne-Rhône-Alpes

Toutes les gares de Lyon touchées

Cela concerne donc les différentes gares de la ville : Vaise, Perrache, Jean-Macé, Saint-Paul et Part-Dieu. "En lien avec le mouvement social nous avons adapté le plan de transport en fonction des grévistes que l’on avait. Les derniers trains partiront vers 19h30 et leur circulation reprendra à 6 heures le lendemain matin", précise-t-on du côté des services de SNCF Voyageurs Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y aura donc pas de TER en circulation à Lyon, ni de TGV concernant les gares de la Part-Dieu et de Perrache.

Du côté de la SNCF on insiste toutefois sur le fait que les gares ne sont pas fermées car "des transports de substitution par autocar" seront proposés aux voyageurs sur certains trajets à partir de 19h30.

De manière plus générale, des perturbations sont également à prévoir tout au long de la journée sur une quinzaine de lignes au départ ou à l’arrivée de Lyon. Sont notamment concernées les axes : Lyon/Grenoble ; Lyon/Genève ; Lyon/Annecy ; Lyon/Clermont-Ferrand ; Lyon/Marseille ; Lyon/Saint-Étienne ; Lyon/Mâcon/Dijon ; Lyon/Chambéry ou encore Lyon/Bourg-en-Bresse. Le détail des aménagements d’horaires pour la journée de ce mercredi est à retrouver sur le site TER de la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes.

4 TER sur 5 en moyenne jeudi

Le trafic devrait également être perturbé ce jeudi 20 avril, mais le détail des aménagements du plan de transport ne sera pas dévoilé avant 17 heures. Mardi, la SNCF annonçait toutefois que les perturbations seraient limitées avec une circulation quasi normale des TGV et 4 TER sur 5 en moyenne au niveau national.