Le top 10 des plus grosses fortunes de Lyon

Comme chaque année, Challenges sort son palmarès des 500 ultra riches de France. Plusieurs Lyonnais s'illustrent dans le classement, cumulant presque 23 milliards d'euros.

Pour faire parti du club des 500 plus grandes fortunes françaises, il faut désormais avoir une fortune minimale d'inclusion de 245 millions d'euros, contre 235 millions en 2023. En cumulé, les 500 premières fortunes du pays détiennent 1228 milliards d'euros contre 1170 milliards l'année dernière.

À l'échelle lyonnaise, les 10 plus grosse fortunes cumulent 22,7 milliards d'euros contre 22 milliards l'année dernière. La plus grosse fortune française est l'indétrônable Bernard Arnault (et sa famille), détient LVMH, avec 190 300 millions d'euros contre 203 000 l'année dernière.

Dans la région lyonnaise, Alain Mérieux et sa famille arrivent en tête du classement.

LE CLASSEMENT DES PLUS GRANDES FORTUNES LYONNAISES

Alain Mérieux et sa famille : 6,5 milliards - 20e

Mérieux et sa famille détiennent une fortune estimée à 6,5 milliards d'euros, en baisse de 30 millions d'euros par rapport à 2023. Ils sont 20e du classement, comme l'année dernière.

Norbert Dentressangle et sa famille : 3,3 milliards - 42e

Avec une fortune de 3,3 milliards d'euros, Dentressangle et sa famille arrivent en 42e position du classement (comme en 2023), en augmentation de 30 millions par rapport à l'année dernière. Depuis la vente de leur groupe de transport à XPO en 2015, ces Lyonnais gèrent de l'immobilier et leurs investissements : Kiloutou, Acteon, Tessi ou Infogene, cédé début 2024 à Vulcain.

Famille Lescure : 2,6 milliards - 53e

Les descendants du fondateur possèdent plus de 42% du fabricant d'équipements domestiques. Le groupe a vu ses résultats progresser en 2023 et vient de lever 150 millions d'euros. Il atteint la 53e place du classement, en progression de 6 places par rapport à 2023, et arrive à 2,6 milliards d'euros contre 2,05 l'année dernière.

Michel Reybier : 2,4 milliards - 58e

Ce septuagénaire a profité en 2023 de la très bonne santé du secteur hôtelier. Il possède de prestigieux vignobles et un réseau de cliniques en Suisse. Arrivé à la 58e place, il perd 4 places par rapport à 2023, mais augmente sa fortune de 200 millions par rapport à l'année dernière.

Christian Latouche et sa famille : 2,2 milliards - 61e

En un peu plus de 50 ans, cet expert-comptable Lyonnais a créé un géant mondial des services aux PME présent dans le droit, l'audit, l'expertise-comptable ou la sécurité. Les propriétaires de Fiducial, 61e dans le classement, gagnent 7 places par rapport à l'année dernière. Fiducial est propriétaire de Lyon Capitale.

Familles de Grandry et de Baguenault de Puchesse : 1,3 milliard - 98e

Les deux familles fondatrices conservent 66% du distributeur Lyonnais de fournitures professionnelles pour l'industrie et le BTP, arrivant à la 98e place contre 93e en 2023.

Laurent Burelle et sa famille : 1,2 milliard - 111e

Les héritiers du fondateur contrôlent la majorité de l'équipementier automobile Opmobility. Ils perdent 10 places par rapport à 2023, avec une baisse de 150 millions d'euros.

Léo et Patrick Bahadourian : 1,1 milliard - 124e

Depuis la Suisse, ces deux frères Lyonnais conservent 40% de leur groupe d'épicerie EEF (Grand Frais). Ils gagnent 20 places dans le classement par rapport à l'année dernière.

Sébastien Aguettant et sa famille : 1,05 milliard - 132e

Ces Lyonnais possèdent le laboratoire DELPHARM spécialisé dans les solutions injectables, ainsi que 60% du fabricant de médicament. Ils se hissent à la 132e place, contre 123e en 2023.

Bruno Rousset : 1 milliard - 137e

Cet entrepreneur Lyonnais dirige avec ses enfants ce family office investi dans l'immobilier et dans près de 70 start-up, PME et ETI. Il arrive à la 137e place du classement, contre 124e l'année dernière.

Autre homme d'affaire bien connu du paysage lyonnais, Jean-Michel Aulas, arrive à la 310e place, contre 289e en 2023.