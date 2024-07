Le festival JazzFest' est de retour dans le Beaujolais

Quoi de mieux que de clôturer la saison estivale par un festival de jazz envoûtant, dans un cadre idyllique ? La petite commune de Chiroubles, nichée dans le Beaujolais, accueille la deuxième édition de son JazzFest’. Musique jazz, arts et plaisirs gustatifs sont au programme.

Le JazzFest’ est un nouveau festival dédié au jazz, aux musiques émergentes et au vin, situé à Chiroubles en Beaujolais, dans un cadre naturel entre vignobles et montagnes. Pour sa deuxième édition, le festival aspire à faire redécouvrir le terroir de Chiroubles à travers la musique, en mettant en valeur l’héritage viticole façonné par des vignerons passionnés depuis des siècles représentant l’alliance parfaite entre le vert des vignes, le plaisir du vin et l’énergie du jazz. Du 23 au 24 août 2024, l'harmonie entre nature, culture et plaisir des sens atteindra son paroxysme.

Une programmation variée

La Nouvelle-Orléans sera à l’honneur pour la première soirée du 23 août. Le thème “Gospel & New Orleans” transportera les festivaliers dans une ambiance envoûtante aux sons chaleureux et vibrants du gospel. Le célèbre trompettiste Eric Luter, fils du clarinettiste iconique Claude Luter, sera l’invité exceptionnel de la soirée et accompagnera le groupe Pic’Pulse pour la deuxième partie de la soirée au Clos George Durand.

Quatre concerts exceptionnels mettront en lumière des talents féminins du jazz lors de la soirée “Women in Jazz” le 24 août, accompagnés de diverses activités telles que du live painting, des ateliers créatifs pour les plus jeunes, et même des consultations de voyance et de cartomancie. À noter la présence de la talentueuse Lou Rivaille et son groupe jazz/world music ElliAVIR, ainsi qu’Alfio Origlio et son projet de pop jazz “Human Flow”.

Pour les petits et les grands, La Petite Académie proposera des ateliers créatifs, du maquillage, des tatouages temporaires et des jeux assurant une soirée pleine de divertissements pour toute la famille.

Une expérience sensorielle unique

En plus de profiter d’une programmation musicale unique, les festivaliers pourront également déguster gratuitement le cru Chiroubles dans les caveaux des vignerons, tout en profitant d’une vue imprenable sur la vallée de la Saône et les Alpes.

Pour plus d’informations : https://jazzfest-chiroubles.fr/