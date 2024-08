Le Sytral renforce son offre de transports en commun entre le Rhône et l’Ain 

Dès septembre, Sytral Mobilités renforce son offre de transports en commun sur la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.

Avec une augmentions de 20 % de la fréquentation sur le réseau, Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), renforce dès le mois de septembre son offre sur la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.

Plusieurs lignes renforcées et des nouveautés

Dôté d’un budget de 130 000 pour la rentrée 2024, le réseau Libellule se voit renforcer aussi bien en semaine, qu’en soirée ou le week-end. La ligne CityLib 2 aura une fréquence plus importante en période scolaire, du lundi au vendredi, avec 10 allers et 10 retours quotidiens supplémentaires. La ligne CityLib 5, quant à elle, va bénéficier d’un aller supplémentaire le matin en semaine à 6h55 au départ de Gleizé. Le service de transport à la demande RésaLib se voit aussi renforcé dès le mois de septembre. Résalib B sera étendu sur les communes de Rivolet, Denicé et Montmelas-St-Sorlin avec la création de nouveaux arrêts sur chaque ligne. Une expérimentation du service le samedi de 9 heures à 19 heures sera également mise en place pour RésaLib A.

Côté nouveautés, un nouveau parc relais va voir le jour sur la commune de Gleizé, "à proximité de la ligne régulière CityLib 5 dont l’itinéraire évolue pour desservir et attirer de nouveaux usagers", précise le Sytral dans un communiqué ce vendredi 30 août. Le parking situé près de l’Escale à Arnas deviendra un parc relais au terminus de la ligne CityLib 2. Enfin, 19 nouvelles stations d’entretien et de réparation pour les vélos vont voir le jour dans les 18 communes de la Communauté et le long de la Voie Bleue.

