Après s'être engagé à disputer un tournoi de basket amical à Tel-Aviv, le club Villeurbannais annonce finalement revenir sur sa décision.

"LDLC ASVEL ne se rendra pas en Israël", a annoncé le club de basket dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter) ce vendredi. Les joueurs villeurbannais ne participeront finalement pas au tournoi amical organisé à Tel-Aviv en septembre. Une décision qu'attendaient une partie des supporters et certaines personnalités lyonnaises.

Une polémique évitée

En effet, l'ASVEL s'est récemment engagé à disputer un tournoi de présaison en Israël. Et ce alors qu'aucun match de sport international n'y a eu lieu depuis un an en raison du conflit à Gaza. Une annonce qui a rapidement fait débat sur les réseaux sociaux et donné lieu à une pétition en ligne. Des personnalités lyonnaises comme l'avocat pénaliste Tammouz Al-Douri ont même interpellé le club sur X. "L'ASVEL et Villeurbanne complices du génocide à Gaza ? Tony Parker et l'ASVEL doivent se retirer du tournoi de basket prévu en Israël en septembre prochain", écrivait-il le 14 juillet dernier.

Après réflexion et pour éviter la polémique, l'équipe est donc revenue sur sa décision ce vendredi 30 août. "Dans un souci de neutralité et face à un contexte géopolitique instable, notre équipe professionnelle ne se rendra pas en Israël pour disputer un tournoi de présaison. Notre président Tony Parker espère vivement que le calme et la paix reviendront au plus vite, pour permettre notamment la mise en oeuvre d’événements sportifs dans des conditions optimales".

