Le Sytral renforce les transports en commun pour le match OL-Wolfsburg

Ce samedi 17 juillet, l'OL affronte Wolfsburg à 21 heures. Le passage des bus et des trams sera plus fréquents pour assurer la venue des spectateurs.

À l’occasion du match amical OL-Wolfsburg ce samedi 17 juillet à 21 heures, une desserte spéciale et plus fréquente du stade de l'Olympique lyonnais sera mise en place. Le but est d'encourager les déplacements en transports en commun. Les spectateurs pourront s'y rendre de deux manières :