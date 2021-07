Le Street Food festival de Lyon ouvre sa billetterie

Pour sa 5ème édition du 16 au 19 septembre, le Street Food festival propose une programmation internationale intitulée "invitation au voyage". La billetterie a ouvert jeudi 1er juillet.

L'édition 2021 du Street Food festival aura lieu du 16 au 19 septembre dans les anciennes usines Fagort Brandt, dans le 7ème arrondissement de Lyon. Cette année, quatre zones géographiques serviront de thème au festival : l'Afrique, Bruxelles, la Vallée de la gastronomie (de Dijon à Marseille) et l'Asie. La billetterie a ouvert jeudi 1er juillet.

Jeudi 16 et vendredi 17, le festival se tiendra de 18 heures à minuit, le samedi de 11h à minuit et de 11h à 22h le dimanche. Les places sont en vente au prix de 8,5€ en prévente et 9€ sur place pour les adultes. Pour les enfants de 5 à 10 ans, les préventes sont au prix de 5,5€ et 6€ sur place.