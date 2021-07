Le soleil fait son retour à Lyon ce week-end

Après de longs jours d’intempéries, le soleil doit faire son retour à Lyon à partir de ce week-end. Le mercure devrait même repasser au-dessus des 30 degrés durant la semaine.

Abonnés depuis le début du mois de juillet aux alertes jaune ou orange pour pluies, orages ou crues, les Lyonnais et les Lyonnaises devraient enfin pouvoir profiter du soleil à partir de ce week-end. La matinée de ce samedi 17 juillet sera globalement nuageuse, mais les rayons du soleil devraient percer dans l’après-midi, selon Météo France. 25 degrés sont attendus au plus fort de la journée entre Rhône et Saône. Dimanche, la journée sera également ensoleillée et le mercure devrait continuer de grimper pour atteindre 27 degrés.

Selon les prévisions de Météo France, il semblerait que l’été daigne enfin s’installer dans le département. Les habitants de la métropole devraient ainsi pouvoir profiter du soleil et de la chaleur toute la semaine, 34 degrés sont même annoncés ce vendredi 23 juillet.

La vigilance pour crues toujours en vigueur dans le Rhône

Toutefois, malgré le retour des beaux jours, la prudence reste de mise ce samedi, notamment aux abords des fleuves et rivières dans le Rhône. Après les fortes précipitations des derniers jours le département est toujours placé en vigilance jaune pour crues, il faudra donc être particulièrement vigilant près du Rhône et de la Saône. Cinq autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi placés en alerte jaune, l'Ain, la Loire, l'Isère, l'Ardèche et la Drôme.