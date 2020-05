Le salon Equita Lyon maintenu aux dates prévues

Le salon Equita Lyon et le concours hippique Longines Equita Lyon, qui doivent avoir lieu à l'automne 2020, sont maintenus.

Alors que de nombreux événements ont été décalés ou annulés en 2020 à cause de la crise du coronavirus, l'équipe d'Equita Lyon et le Groupe GL Events ont confirmé que l'édition 2020 du salon aura bien lieu aux dates prévues. Ainsi, le salon Equita Lyon et le Longines Equita Lyon, concours hippique international, se dérouleront du 28 octobre au 1er novembre à Eurexpo. “Compte tenu de la situation actuelle, nous souhaitons contribuer au soutien de notre filière. Nous avons pris la décision de ne pas augmenter les tarifs 2019, concernant l’ensemble de nos prestations : les exposants, les éleveurs, les compétiteurs, la billetterie et les relations publiques”, ont précisé les organisateurs. En 2019, plus de 175 000 visiteurs français et étrangers ont participé à l'événement.