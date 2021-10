Le salon des vins de vignerons indépendants s'ouvre à Lyon

La Halle Tony Garnier accueille du 28 octobre au 1er novembre le salon des vins de vignerons indépendants.

Les portes sont ouvertes ! Depuis jeudi 28 octobre, les vignerons indépendants se sont installés à la Halle Tony Garnier pour faire déguster leurs vins au public. La dernière édition avait eu lieu en octobre 2019. Pour sa 31e édition en 2021, 500 exposants des quatre coins de la France métropolitaine sont présents.

Le salon revendique une "équité" entre les producteurs : tous les stands sont identiques, et les appellations réparties dans le salon, pour faire connaître les moins connues. Un verre est distribué à tous les visiteurs à l'entrée et des ateliers d'initiation à la dégustation sont proposés chaque jour à 11h, 15h et 17h (sauf le dernier jour, dernière séance à 15h).

L'entrée est au tarif de 6 euros, et 3 euros en tarif réduit (étudiants et groupes de 10 personnes). Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'évènement.