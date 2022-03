Actuellement classé 3 sur une échelle de 5, Lyon est en alerte jaune en raison de la présence de nombreux type de pollens dans l’air et plus particulièrement d’aulne et de frêne. Le risque d’allergies est moyen.

En ce début de semaine le département du Rhône et Lyon sont en vigilance jaune pour un risque d’allergie aux pollens. Les précipitations de la nuit dernière et du matin ont largement contribué à aplatir au sol les pollens et à réduire le risque d’allergie, mais les bourrasques de vent annoncées dans l’après-midi devraient de nouveau importuner les personnes sensibles.

Actuellement, Lyon est classée au niveau 3 sur une échelle de 5, ce qui correspond selon l’Atmo, l’organisme chargé de mesure la qualité de l’air, "à un niveau où tous les allergiques au pollen concerné souffrent de pollinose". Concrètement dans l’air on trouve ces jours derniers des pollens de Peuplier, Cupressacées, en faible quantité, et de manière plus importante des pollens d’Aulne et de Frênes. Dès la fin du mois, les pollens de bouleau "devraient faire leur grand retour", selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RSNA).

Conseils pour se protéger

Pendant cette période, il est recommandé aux personnes allergiques ou sensibles d’éviter de se rendre à la campagne ou dans les espaces verts où la concentration de pollens est plus importante. L’association Asthme et Allergies conseille également de rouler les fenêtres fermées en voiture, de ne pas faire sécher son linge dehors, ou encore de se rincer les cheveux avant de se coucher après une promenade.