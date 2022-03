Le réseau TCL renforce son offre pour la Foire de Lyon à Eurexpo

La Foire de Lyon se déroule cette année du vendredi 18 mars au lundi 28 mars à Eurexpo. Le réseau TCL renforce son offre pour cet évènement.

Un tarif préférentiel, au salon, sera proposé sur présentation d'un titre de transport TCL en cours de validité. Ainsi, l'entrée sera à 5 euros pour ces personnes-là, contre 8 euros pour les autres. Un stand TCL sera également monté pour l'occasion, sur le salon, un stand ludique et pédagogique dans l’espace associatif.

Le T5 sera renforcé

Pendant tout le salon, pour le T5,

Premier départ de Grange Blanche à 7h27

Dernier départ d’Eurexpo à 22h. À l’exception des jours de nocturnes le vendredi 18, mardi 22 et vendredi 25 mars (0h00) et les dimanches 20 et 27 mars (21h40)

Fréquences toutes les 10 minutes du premier départ jusqu’à 08h15, puis ensuite toutes les 8mn 30 de 8h15 à 20h00, puis ensuite 12 à 13 minutes après 20h00.

Bus 100

Pendant tout le salon, pour le Bus 100

Premier départ de Vaulx-en-Velin La Soie à 9h00.

Dernier départ d’Eurexpo à 21h30. À l’exception des jours de nocturne le vendredi 18, mardi 22 et vendredi 25 mars (23h30).

Fréquences toutes les 15 minutes.