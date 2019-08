Le risque allergique dû à l'ambroisie en augmentation à Lyon et alentour

Les pollens d'ambroisie arrivent en force depuis ce vendredi 16 août sur Lyon et la vallée du Rhône. Et ce n'est que le début.

Attention, les pollens d'ambroisie sont de plus en plus nombreux sur Lyon et alentour, et le risque d'allergies augmente. La Vallée du Rhône, le Bassin lyonnais et la Loire sont particulièrement touchés avec un risque allergique de 3 sur 5. Et ce n'est pas fini. "Si le risque d'allergie lié à ces pollens sera toujours de niveau moyen dans la vallée du Rhône et le Nivernais ce week-end et en début de semaine, il pourrait rapidement passer au niveau supérieur, d'autant plus que les conditions météorologiques prévues seront favorables à la dispersion des pollens", prévient le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Les allergies provoquées par les pollens d'ambroisie sont un problème récurrent à Lyon. L'année dernière, à la même époque, le RNSA donnait quelques conseils pour limiter les risques allergiques.

En cas d'allergie voici les gestes à adopter pour diminuer l'exposition aux #pollens , #prévention

Pour rappel, la meilleur remède contre l'ambroisie reste encore d'arracher les pieds de la plante. Il est possible de les signaler ici.