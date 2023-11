Le retour du soleil attendu à Lyon, le risque de crue perdure

Après plusieurs jours marqués par les intempéries, le soleil devrait faire son retour à Lyon ce mercredi 15 novembre, où des crues sont également attendues.

Le ciel s’éclaircit en ce milieu de semaine. D’après les prévisions de Météo France, le soleil devrait faire son retour dans le ciel lyonnais ce mercredi 15 novembre. Après plusieurs journées marquées par les précipitations, le passage de quelques ondées n’est pas exclu dans la matinée, prévient toutefois le site Météo Lyon, qui précise que le risque devrait s’effacer dans l’après-midi. Ce qui correspond avec les prévisions de Météo France, qui annonce un mercredi après-midi ensoleillé.

Du côté des températures, le mercure commence à baisser après un pic à 18°c mardi, mais les valeurs vont rester au-dessus des moyennes de saison. Comptez ainsi 9°c à 8 heures, la minimale du jour, avant que le thermomètre n’affiche 14°c à midi. Celui-ci devrait encore grimper d’un degré sur les coups de 15 heures, pour atteindre sa maximale du jour, à 15°c. Dans la soirée, le thermomètre redescendra sous la barre des 10°c à partir de 21 heures.

Le Rhône en vigilance orange crues

Soyez prudents ce mercredi à proximité des cours d’eau, notamment du Rhône et de la Saône. Les intempéries des derniers jours ont fait monter leur débit et que ce soit du côté du fleuve ou de la rivière, des débordements parfois importants sont attendus. Météo France a placé en vigilance orange crue le Rhône et la Saône en jaune.

🔴 La Haute-Savoie passe en #VigilanceRouge #Crues.



👉 Risques d'inondations importantes suite à une crue exceptionnelle de l'#Arve, le pic est attendu en milieu de nuit.



🔴 La Haute-Savoie passe en #VigilanceRouge #Crues.

👉 Risques d'inondations importantes suite à une crue exceptionnelle de l'#Arve, le pic est attendu en milieu de nuit.

📲 Restez vigilants

Le Rhône pourrait monter d'un mètre

D’ici ce midi, le niveau du Rhône pourrait monter d’un mètre par rapport à mardi au niveau du pont Morand, qui relie le 1er au 6e arrondissement. Selon les prévisions hautes de Vigicrue, le niveau de l’eau pourrait atteindre 2,50 m, contre 1,60 m hier.

D’ici ce soir, le niveau de la Saône pourrait atteindre 3,26 m au niveau du pont de la Feuillée, entre le 1er et le 5e arrondissement, soit près de 60 cm de plus que mardi à la même heure, où il était monté jusqu’à 2,63 m.