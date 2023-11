Lyon : 370 repas offerts aux plus démunis dimanche à Fourvière et Saint-Bonaventure

370 repas seront offerts aux plus démunis ce dimanche dans les basiliques Fourvière et Saint-Bonaventure à Lyon.

A l'occasion de la 7e journée mondiale des pauvres instituée par le pape François, le diocèse de Lyon organise deux déjeuners à destination des personnes en situation de précarité. Ce dimanche à 12 h 30, la crypte de la basilique de Fourvière accueillera 300 personnes avec un menu de Christophe Geoffroy, chef du restaurant le Pierre-Scize. 70 personnes seront également accueillies à 12 h dans la basilique Saint-Bonaventure.

"La charité n'est pas un concept vide, elle doit se vivre en actes"

Fratello, le Secours catholique, le Foyer Notre-Dame des sans-abri, la société Saint-Vincent-de-Paul, Sant-Egidio et la Fraternité franciscaine participeront à accueillir les invités, avec le soutien financier du diocèse, de la Fondation Saint-Irénée, de la Fondation Fourvière, de Fratello et de nombreux anonymes et bénévoles.

"Pour nous chrétiens, l'attention aux pauvres n'est pas facultative. La charité n'est pas un concept vide, elle doit se vivre en actes. Allons-nous changer de trottoir ou saurons-nous être pour eux un bon samaritain ? Il en va de la crédibilité de notre témoignage", explique Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon.

