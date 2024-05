Le restaurant du mois à Lyon : BRUT

Une jolie table, à mi-chemin entre belle cuisine et bistrot, relevée de petites touches parfois inattendues et malines.

Il y a vingt ans le 3, rue des Remparts-d’Ainay s’était taillé la part du lion avec Fleur de sel, tenu par le jeune et talentueux chef Cyril Nitard (aujourd’hui dans son atelier-boutique derrière l’université Lyon 2). Quelques caves à manger plus tard – dont celle de l’acteur Clovis Cornillac – vient d’ouvrir Brut.

Oubliez tout ce que vous avez connu, les lieux ont été revus du sol au plafond. Parquet clair, pierres apparentes mariées à des tons bleu-gris modernes, grande salle très lumineuse avec des baies donnant sur les deux rues idéalement tranquilles (restaurant d’angle), grand bar mosaïque d’ailleurs, longue cuisine ouverte avec armature en métal qui rappelle les nefs de la basilique voisine et la voûte d’Ainay. Sans aller jusqu’à dire que la star c’est le lieu, chez Brut, on a réfléchi autant au choix de l’architecte qu’au chef, avec des banquettes et de l’espace entre les tables, créant une ambiance chaleureuse et intime.