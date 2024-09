Le recap' des temps forts de la semaine à Lyon

Fabrice Pannekoucke président de région, manifestation, politique ferroviaire, 80 ans de la libération de Lyon et début des vendanges. On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 02 au 08 septembre.

Fabrice Pannekoucke élu président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez congratule Fabrice Pannekoucke après son élection à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La Région Auvergne-Rhône-Alpes tient son nouveau président. Fabrice Paannekoucke, maire de Moutiers (Savoie) et vice-président délégué à l'Agriculture, a été élu ce jeudi 5 septembre. Fabrice Pannekoucke a reçu le soutien de 132 élus sur les 204 que compte l'hémicycle régional, loin devant les candidats de la gauche, Maxime Meyer, et du Rassemblement National, Andréa Kotarac qui ont récolté respectivement 51 et 17 voix.

5 100 manifestants dans les rues de Lyon pour dénoncer le choix du nouveau 1ᵉʳ Ministre

Manifestation à Lyon, 10 juin 2024

Ils étaient plus de 5 000 manifestants à se retrouver au départ de la place Bullecourt samedi 7 septembre. Un rassemblement des forces de gauche pour dénoncer le choix de Michel Barnier comme 1ᵉʳ ministre. Ce rassemblement répondait à l'appel national de l'union étudiante et de l'union syndicale lycéenne.

La politique ferroviaire régionale épinglée par la chambre régionale des comptes

Photo d'illustration SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Jeudi 5 septembre, la Chambre régionale des comptes a épinglé la politique ferroviaire de la SNCF dans un rapport réalisé suite à une saisine de Laurent Wauquiez en 2022. Les magistrats prédisent ainsi "un mur d'investissement" pour la Région d'à minima 3,8 milliards d'euros d'ici à 2035. "Tous les jours, il manque au moins trente trains" pour assurer le plan de transport dans de bonnes conditions, a indiqué le président de la chambre régionale de comptes (CRC) Bernard Lejeune.

80 ans de la Libération de Lyon des mains des nazis

Place Bellecour © Émile Rouge / CHRD

C'est un anniversaire historique qui vient d'être célébré à Lyon. Les 80 ans de la Libération de la ville des mains des nazis. Mardi 3 septembre, une grande cérémonie a été organisée sur la place Bullecourt. Près de 200 élèves de l’agglomération lyonnaise ont interprété le chant des partisans en ouverture de la cérémonie. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a ensuite remis la médaille de la Ville de Lyon à ces deux héros, déjà chevaliers de la Légion d'honneur.

Début des vendanges dans le Beaujolais

Le village d’Oingt, dans le Beaujolais © Étienne Ramousse / Destination Beaujolais

Dans les zones les plus précoces des AOC beaujolaises, les vendanges vont débuter cette semaine, dès le 6 septembre, a révélé à Lyon Capitale l'Inter Beaujolais. "La météo étant bonne, nous devrions avoir un état sanitaire plutôt satisfaisant aux vendanges. Les grappes sont saines pour l’instant. Les données du réseau maturation le confirment avec une bonne accumulation des sucres, une dégradation de l’acidité dans les baies et des équilibres propices à la production de grands vins".