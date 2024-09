Beaujolais : les vendanges débuteront dès le 6 septembre

La date des vendanges est désormais connue. Dans le Beaujolais, au nord de Lyon, elles débuteront à partir du 6 septembre.

Dans les zones les plus précoces des AOC beaujolaises, les vendanges vont débuter cette semaine, dès le 6 septembre a révélé à Lyon Capitale l'Inter Beaujolais. "Chaque vigneron adaptera bien sûr sa date de début de vendanges en fonction de la maturité de chacun de ses parcelles" précise l'interprofession des vins du Beaujolais.

"La météo étant bonne, nous devrions avoir un état sanitaire plutôt satisfaisant aux vendanges. Les grappes sont saines pour l’instant. Les données du réseau maturation le confirment avec une bonne accumulation des sucres, une dégradation de l’acidité dans les baies et des équilibres propices à la production de grands vins" poursuit-il.

Après trois mois d'avril, mai et juin plus frais que la normale, moins ensoleillés et très pluvieux, le stade floraison avait été atteint en moyenne le 5 juin, avec 4 jours de retard par rapport à l'année 2023. "Avec un mois de juillet doux et pluvieux, la véraison (moment de l'année où le grain de raisin gonfle) a trainé un peu" explique l'Interprofession. Enfin, le mois d'août a été chaud et assez sec dans la région lyonnaise, ce qui a permis une bonne maturation des raisins.

La période des vendanges, qui va réunir comme chaque année des vendangeurs venus de partout, va donc pouvoir débuter dans le Rhône et dans toutes les parcelles du Beaujolais. "Nos vignerons et maisons de vins sont déterminés à produire des vins de caractère et d’exception pour satisfaire la demande toujours croissante pour nos vins du Beaujolais" conclut l'interprofession.